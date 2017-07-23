Хиетанен: не сомневался, что хочу остаться в «Динамо», это был главный вариант

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен рассказал, почему решил подписать новый контракт с командой.



«В мае и июне мы просто ждали, что произойдёт, как всё наладится. Я не сомневался, оставаться в «Динамо» или нет, это был главный вариант. Мне не кажется, что сейчас «Динамо» — другая команда, по сравнению с прошлым годом. Очень многое сохранилось: мы приехали сюда, на ту же базу. Множество людей работают, которые были здесь и в прошлом году. Владимира Воробьёва я хорошо знал по прошлому году. Так что всё очень хорошо. Изменился ли Воробьёв после назначения главным тренером? Не думаю, он остался тем же человеком, каким и был.



Отсутствие Пинска? Я думаю, большинство из того, что мы делали там, можно выполнить и здесь, в Москве. Здесь у нас комфортная база, тренажёрный зал получше. В новом сезоне хочется хорошо играть, начать сразу выигрывать матчи, иметь хорошую атмосферу и хорошее настроение в команде. Думаю, всё будет очень хорошо. Самому же хочется показать свою лучшую игру, отдаваться работе день и ночь и концентрироваться на каждой игре», — цитирует Хиетанена официальный сайт КХЛ.

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