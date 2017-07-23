Томпсон: «Оттава» готова к победе в Кубке Стэнли

Нападающий Нэйт Томпсон, недавно подписавший контракт с «Оттавой Сенаторз», выразил уверенность, что его новой команде в ближайшем будущем по силам побороться за победу в Кубке Стэнли.



«Наша команда готова к победе. В прошлом сезоне „Оттава“ не была в плей-офф клубом-Золушкой, это была демонстрация реального потенциала „сенаторов“. У клуба есть неплохое окно в несколько лет, чтобы много побеждать, и мы постараемся сделать это время по-настоящему особенным», — приводит слова нападающего NBC Sports.

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