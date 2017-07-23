Тренер вратарей «Детройта»: рассчитываем, что Ховард сыграет за сезон 50-55 игр

Тренер вратарей клуба «Детройт Ред Уингз» Джефф Салейко рассказал о ситуации с вратарями команды.



«Мне нравится Джаред Коро в роли третьего голкипера команды. Не будет проблем и с тем, чтобы он был вторым вратарём, если так сложится ситуация. Если Джимми Ховард сумеет провести чемпионат без травм, рассчитываю, что он сыграет за сезон 50-55 игр.



Пётр Мразек думал, что его заберёт „Вегас“, но он остался в составе и явно планирует начать доказывать свой уровень», — приводит слова специалиста NBC Sports.

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