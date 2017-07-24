«Питтсбург» подписал контракт с защитником Дюмоулином на 6 лет и $ 24,6 млн

«Питтсбург Пингвинз» объявил о заключении нового контракта с защитником Брайаном Дюмоулином. Соглашение рассчитано на шесть лет со среднегодовой зарплатой $ 4,1 млн. Ранее сообщалось, что клуб предлагает зарплату $ 1,95 млн, а защитник хочет $ 4,35 млн.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?

25-летний Дюмоулин является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2016, 2017). В прошедшем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 70 матчах своей команды, записав на свой счёт 15 (1+14) результативных баллов, а в 25 играх плей-офф — ещё 6 (1+5) очков.

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