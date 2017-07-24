И. Никитин: на сборах ЦСКА привилегий для ребят, вернувшихся из НХЛ, не было

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги предсезонного сбора в финском Рованиеми.

«Все ребята молодцы, ни к кому нет претензий. Некоторые игроки подъехали позже по объективным причинам. Всё, что было запланировано, мы выполнили. Понятно, что игроки должны приезжать на сбор подготовленными. Но и тренер должен быть в тонусе. Хоккеисты должны видеть, что тренерский штаб готов к работе. Да, тренерам непросто, но ребятам гораздо тяжелее. И тут стоит отдать им дань уважения.

Новички уже влились в коллектив, все знают друг друга. Многие игроки пересекались в различных сборных – молодёжной, олимпийской, национальной. С этим никаких проблем не возникнет. Выделяются ли на фоне другие ребята, которые вернулись из НХЛ? Уровень нашей команды таков, что не позволяет кому-то особо выделяться. Ребята готовились вместе со всеми, никаких скидок или привилегий мы им не давали. И наоборот. Думаю, с кандидатурами капитана и ассистентов определимся ближе к началу сезона.

У нас ещё будет несколько тренировок в Москве перед контрольными играми с «Сибирью». Там и определимся с составом. Пока я не могу окончательно ответить, все ли примут участие в этих матчах. На швейцарском сборе первый четырёхдневный микроцикл там будет таким же, как на первом сборе. А затем у нас будет три игры за четыре дня. Поэтому будем работать больше на восстановление", — цитирует Никитина пресс-служба клуба.