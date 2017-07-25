Дуайер: сейчас важно, чтобы игроки минского «Динамо» поняли систему игры

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о задачах на предсезонный турнир «Кубок Минска», который начнётся 26 июля.
«Кубок Минска — хороший вызов для нас. Немало отличных коллективов прибудет в столицу Беларуси, чтобы сразиться друг с другом. Я жду высокого уровня конкуренции, так как сейчас все игроки горят желанием проявить себя с лучшей стороны. Особенно это касается молодёжи. Уверен, что болельщики увидят много ярких и запоминающихся матчей.
Мне кажется, ещё не время фокусироваться на составах звеньев. Многие ребята получат шанс доказать, что они достойны играть на уровне КХЛ. Предсезонные спарринги помогут нам многое осознать и внести различного рода коррективы. На данном этапе прежде всего важно, чтобы ребята поняли систему и что от них требует тренерский штаб. Это первый шаг, который поможет добиться успеха», — цитирует Дуайреа «Спортивная панорама».