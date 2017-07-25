Толузаков: играть в «Амуре» под номером 89 — особая честь и ответственность

Нападающий Филипп Толузаков, перешедший из московского «Динамо» в «Амур», рассказала о первых днях в хабаровской команде, а также прокомментировал свой выбор игрового номера, под которым ранее играл президент клуба Александр Могильный.



«Во время отпуска в Москве у нас состоялась встреча с менеджером по селекции «Амура» Вадимом Анатольевичем Покотило. Он сказал, что руководство хабаровской команды следило за мной, знает о моих качествах и готово предоставить шанс. После этого разговора никаких сомнений уже не возникло — прилетел в Хабаровск в лагерь, вместе с партнёрами начал пахать на сборах. Видел, как здорово «тигры» отыграли вторую половину прошлого сезона, зацепили очки в борьбе практически со всеми лидерами КХЛ. Также знаю, что Хабаровск — город аншлагов, а хоккей на всём Дальнем Востоке — вид спорта номер один.



Сейчас мы находимся на самом пике нагрузок: два льда в день плюс один зал. Тяжело, всё-таки после Риги сменил 10 часовых поясов. Но ничего — смотрим за старожилами команды, тянемся за ними, берём пример. В Хабаровске мне всё очень нравится — красивый, современный город, открытые люди. Единственная проблема — жара плюс высокая влажность. На прошлой неделе в Хабаровске вообще был настоящий Таиланд, правда, сейчас температура чуть понизилась. Задышали. Кстати, спасибо тренерскому штабу, что в эти дни работу на улице нам заменили работой в зале. Высокие нагрузки, помноженные на Таиланд, наверное, не каждый бы выдержал.



В звене работаю с другими дебютантами клуба — Олегом Губиным и Игорем Величкиным. Стараемся держаться друг за друга. Номер 89? В детстве у меня была кассета с лучшими голами наших энхаэловцев, и многие шайбы Александра Геннадьевича Могильного мне запомнились. Знаю, что именно президенту «Амура» принадлежит российский снайперский рекорд в НХЛ — 76 шайб в чемпионате-1992/93. Эти цифры — какая-то фантастика, такое достижение, наверное, уже никто и никогда не перекроет. Что касается номера, то я родился в 1989 году в Балаково и по возможности старался брать именно восьмерку и девятку. Но в «Амуре» играть под этими цифрами — особая честь и особая ответственность. Прекрасно это понимаю. Если честно, сомнения были. Спросил об этом у начальника команды, но он сказал, что, мол, ничего страшного, давай, дерзай», — приводит слова Толузакова Russia-Hockey.

«Амур» пополнил свой состав нападающим Филиппом Толузаковым