«Ак Барс» расторг контракт с форвардом Григоренко

«Ак Барс» объявил о расторжении соглашения с нападающим Евгением Григоренко по обоюдному согласию сторон, о чём сообщает официальный сайт клуба.



«Мы выражаем Евгению Григоренко благодарность за плодотворную совместную работу и желаем ему новых успехов в дальнейшей спортивной карьере», — говорится в заявлении.



В прошлом сезоне Григоренко отыграл 10 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Девять из них он провёл в составе «Нефтехимика» — забросил 1 шайбу при показателе полезности «-6», а также отбыл 2 минуты штрафа. За «Ак Барс» Евгений отыграл всего одну встречу, в которой не отметился результативными действиями.