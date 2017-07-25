Бадюков: допинг Зарипова — показательный момент, что в России борются с этим

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о дисквалификации Даниса Зарипова на два года за употребление допинга.



«К сожалению, мы не раз сталкивались не только в хоккее, но и во всём спорте с употреблением допинга. Допинг допингу рознь. Это может быть превышение какого-либо препарата. Нужно понимать, что без вспомогательных лекарств ни один профессиональный спортсмен не может существовать и играть на таком высоком уровне. Конечно, эта ситуация печальна для Даниса и всех нас, и для него дисквалификация — это окончание профессиональной карьеры хоккеиста. Может быть, он переключится на следующий этап с которым сталкивается каждый возрастной хоккеист – стать тренером, или занять какую-то должность в «Ак Барсе», ну или поработать на благо нашей сборной. Я уверен, что это обычный восстановитель сердечной мышцы, потому что хоккей – это аэробная нагрузка. Скорее всего, была превышена доза восстановителя. Потому что и ВАДА и любая другая организация, которая берут допинг пробы, и столько препаратов, что можно всё и не учесть.



Для меня прежде всего – это шок, то что такая ситуация может произойти с Данисом, я даже не ожидал. Очень жалко, ведь Зарипов только вернулся в «Ак Барс», новый этап в его карьере, и честно говоря, мне очень жаль. Не думаю, что это сильный удар по лиге, скорее – это плохая репутация для Даниса, но в лице тех людей, которые его знает, его имидж и репутация никак не поколеблется. Мы все прекрасно знаем Даниса и будем также прекрасно к нему относится. Это показательный момент для того, что в России кто бы и что бы не говорил, ведётся борьба с допингом, в КХЛ регулярно берутся серьёзные допинг-пробы по всем международным правилам и данная ситуация показывает, что в России очень сёрьезно относятся к допингу», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Зарипов попался на допинге. Конец карьеры легенды? Данис Зарипов и ещё два игрока попались на допинге. Двухлетняя дисквалификация может поставить точку в карьере легенды КХЛ.