Фазель: Зарипову будет трудно, но нужно идти в CAS

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал ситуацию с дисквалификацией форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года за употребление допинга.



«В хоккее у нас немного дел, связанных с допингом, последнее такое громкое случилось с Никласом Бекстрёмом на Олимпиаде в Сочи, когда его отстранили от финала. Это очень неприятные новости, но таковы правила, которым мы должны следовать. Иногда удивляюсь, что такие игроки могут быть невнимательными.



Мы приглашали его на заседание дисциплинарного комитета, но он не приехал. Возможно, проблема возникла из-за того, что он переходил из одной команды в другую. Если его сторона запросит у нас какую-нибудь помощь, то мы окажем поддержку. Ему будет трудно, но нужно идти в CAS и подавать апелляцию на это решение.



Зимой мы уже знали об этой ситуации, но расследование шло, и мы не хотели лишать его возможности играть, тем самым испортив плей-офф в КХЛ. Это было бы нечестно. Посмотрим, чем эта ситуация завершится, ещё ничего не закончено», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

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