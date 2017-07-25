Мика Зибанеджад заключил контракт с «Рейнджерс» на пять лет и $ 26,75 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Микой Зибанеджадом. Соглашение рассчитано на пять лет со среднегодовой зарплатой $ 5,35 млн.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?

Стороны смогли договориться, не прибегая к арбитражу. Ранее стало известно, что 24-летний хоккеист рассчитывал получать за сезон $ 5,35 млн, «Рейнджерс» изначально предлагали только $ 4,1 млн.

В прошедшем регулярном сезоне Зибанеджад принял участие в 56 матчах, записав на свой счёт 37 (13+24) очков при показателе полезности "+9" и 16 минутах штрафа.

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