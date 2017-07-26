Источник: форвард «Барыса» Вей не сыграет за сборную Канады на турнире в Сочи

Нападающий «Барыса» Линден Вей, вызванный в сборную Канады на Sochi Hockey Open, не сумеет принять участие в турнире, который будет идти с 5 по 9 августа, сообщает Шайба.kz. Игрок не сыграет за сборную, так как с 6 по 12 августа в Астане пройдёт Кубок президента Республики Казахстан.



Вместе с командой Канады на турнире сыграет олимпийская сборная России, СКА, магнитогорский «Металлург», «Куньлунь» и «Сочи».



Состав канадцев на турнир в Сочи:



Вратари: Джастин Питерс («Динамо» Рига), Кевин Пулен.

Защитники: Чарльз Дженовей («Лада»), Джеффри Кинрейд («Куньлунь»), Патрик МакНилл («Ингольштадт»), Максим Нуро («Берн»), Мэт Робинсон (ЦСКА), Джонатан Сигале («Фрёлунда»), Карл Столлери («Динамо» Рига).

Нападающие: Джастин Азведу («Ак Барс»), Жильбер Брюле («Нефтехимик»), Брэндон Бак («Ингольштадт»), Кевин Кларк, Даниэль Пайе (оба — «Брюнес»), Эндрю Эббет, Мэйсон Реймонд (оба — «Берн»), Бад Холлоуэй («Шеллефтео»), Роб Кликхаммер («Динамо» Минск), Брэндон Козун, Макс Тальбо (оба — «Локомотив»), Бен Максвелл («Спартак»), Брэндон МакМиллан («Динамо» Рига), Эрик О'Делл («Сочи»), Линден Вей («Барыс»).

14 игроков КХЛ сыграют за Канаду на Sochi Hockey Open, 6 — на турнире Пучкова