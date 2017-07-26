Вестерлунд: знаю, что за игрой «Салавата» следило много людей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги после выигранного товарищеского матча с «Трактором» (1:0).



«Много людей следило за нашей игрой, я это знаю. В первом периоде мы выглядели очень хорошо. Во втором и третьем эмоции стали немного захлестывать. Но можно сказать, что мы сделали хороший старт. Было много хороших вещей в матче, в том числе игра наших вратарей, причём обоих. Думаю, получилась хорошая выставочная игра.



Молодые игроки? Думаю, что они неплохо начали. Видно было, что они хотели себя проявить, очень старались», — цитирует Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».

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