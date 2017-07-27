Исхаков: до мемориала Глинки ещё 10 дней, будем что-то наигрывать

Нападающий юниорской сборной U18 Руслан Исхаков поделился эмоциями после контрольного матча с «Локо-Юниор» (6:1).



«Первый период провели не очень хорошо: соперник нас перебросал, перекатал и перебегал. Со второго начали играть лучше, реализовали большинство. В третьем по задаче тренера тоже бросили примерно 15 раз, как во втором, и довели игру до хорошего завершения. С буллитами сегодня не сложилось: четыре раза из шести не попасть по воротам странно для нас, будем тренировать.



До мемориала Глинки еще 10 дней, будем что-то наигрывать, отрабатывать большинство. Что касается самого турнира, будем бороться за самые высокие места. Сборная России давно не выигрывала его, задачи стоят самые высокие», — цитирует Исхакова официальный сайт ФХР.

Россия U18 обыграла «Локо-Юниор» в контрольном матче