Россия U18 обыграла «Локо-Юниор» в контрольном матче

Юниорская сборная России (игроки не старше 18 лет) добилась победы в контрольном матче над ярославским «Локо-Юниором» в рамках подготовки к мемориалу Глинки.



Встреча состоялась на базе в подмосковном Новогорске и завершилась со счётом 6:1. В составе сборной России отличились Руслан Исхаков, Данила Журавлёв, Григорий Денисенко, Егор Соколов (2), Максим Цыбин, Ворота защищал Даниил Исаев.



27 июля сборная России проведёт контрольный матч с «Красной Армией».



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