Светлов: ЦСКА, «Авангард» и «Салават» — тройка лидеров селекции-2017 в КХЛ

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов назвал команды, которые, по его мнению, лучше всего провели селекцию в этом межсезонье.



«Кто лидеры селекции? Если говорить о Западе, то тут нет равных ЦСКА. Мы словно вернулись на 30-40 лет назад, когда в плане выбора игроков у ЦСКА никаких проблем не было. Но если тогда работал „армейский“ ресурс, то сейчас спонсорский. Мне очень нравился в „Динамо“ полузащитник Робинсон, вот только найдёт ли он себя на Ленинградском проспекте, где с подключениями в нападение не все так просто, — вопрос. Также интересно, смогут ли адаптироваться к новой, более жёсткой системе Шалунов и Окулов. С особой симпатией отношусь к снайперу Капризову, надеюсь, что и проверку Москвой этот авторский нападающий пройдёт.



На Востоке такой лидер — „Авангард“ во главе с Андреем Скабелкой. На мой взгляд, летом-2017 именно у этих двух специалистов максимальные возможности для творчества. Жду, что после пары средних сезонов в ЦСКА возродится бомбардир Кугрышев. Очень интересен эксперимент «Авангарда» с пятью шведскими легионерами.



Уфа замыкает тройку лидеров селекции-2017. Например, вчера «Салават» оставил в запасе практически всех лидеров, но всё равно победил «Трактор». Но главный козырь Уфы, по моему мнению, всё-таки не кадровый, а календарный: из первых 11 матчей 10 команда проводит дома. Для нового тренерского штаба это идеальная возможность для адаптации», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

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