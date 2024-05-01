Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Буше: уже провели один эксперимент. Теперь решили не ломать то, что работает

Агент Буше: уже провели один эксперимент. Теперь решили не ломать то, что работает
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный агент Алёша Пилко рассказал об отношении нападающего Рида Буше к игре за омский «Авангард».

«Буше? Мы уже провели один эксперимент (ранее форвард уходил из сибирского клуба в «Локомотив», но затем вновь вернулся в стан «ястребов». — Прим. «Чемпионата»). Теперь решили не ломать то, что работает. В Омске к Риду относятся очень хорошо, он всем доволен, команде и ему нравится в городе», — сказал Пилко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Буше принял участие в 64 матчах, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний американский форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал две результативные передачи, набрав в общей сложности 11 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алёшей Пилко читайте на «Чемпионате»:
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Эксклюзив
Всё о трансферах легионеров. Интервью с главным агентом иностранцев в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android