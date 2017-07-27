Малкин: был разочарован, что не попал в топ-100 НХЛ, но я выиграл Кубок

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время презентации кубка Стэнли в Музее хоккея в Москве отметил, что клуб постарается вновь защитить чемпионский титул.

«Конечно, эмоции не так сильно затрагивают, как в первый раз. Но каждый день с кубком – это особенная вещь. Сейчас у меня уже ребёнок, который будет на фотографиях с ним, семья. Команда поменялась, ушли многие мои друзья. Но такова жизнь, бизнес. Главное, что мы продолжаем побеждать. Будем продолжать бороться за первое место. У нас очень хороший коллектив. Есть много талантливой молодёжи.

Ответил тем, кто не включил меня в список 100 лучших хоккеистов за всю историю лиги? На самом деле, я об этом даже не думал. Конечно, было небольшое разочарование. Но я выиграл Кубок Стэнли, чем доволен», — передаёт слова Малкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве

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