Марков: я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ

Защитник Андрей Марков рассказал, что будет выступать в Континентальной хоккейной лиге.



«Я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Мне грустно уходить из „Монреаля“, но думаю, что время настало. Я буду скучать по команде и её игрокам, очень сильно скучать. Говорят, когда закрывается одна дверь, открываются другие», — приводит слова Маркова в своём «твиттере» североамериканский журналист Грег Вышински.



Марков выступал за «Монреаль» на протяжении всей карьеры — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности "+64". В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) результативных баллов в 62 играх при показателе полезности "+18".



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

«Монреаль»: защитник Андрей Марков не будет играть за команду в следующем сезоне