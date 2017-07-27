Захаров: минское «Динамо» проведёт удачный сезон, там хороший состав и тренер

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров подвёл итоги после победы над минским «Динамо» (5:2) в матче Кубка Минска.



«Была хорошая игра, играли две хорошие команды. «Динамо Минск» здорово играет, особенно хорошим был третий период. Команда, даже проигрывая, играет всё время агрессивно, идёт вперёд двумя игроками.



Мы были готовы к этим моментам, спускали все пять игроков вниз. Нас прилично «возили», но мы очень хорошо провели контратаку. Мы очень серьёзно готовились, видна хорошая рука тренера «Динамо».



Я думаю, «Динамо» в этом году проведёт хороший сезон. Собрался хороший состав и тренер. Так что и наших болельщиков ещё будет радовать эта команда однозначно», – цитирует Захарова официальный сайт «Динамо».

Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»