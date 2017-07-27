175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»

27 июля 2017, четверг. 17:05. Хоккей

В матче Кубка Минска клуб «Юность» одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:2.

После первого периода «Юность» вела в счёте благодаря заброшенной шайбе Виктора Туркина. Во второй двадцатиминутке команды забили по два гола: у «Юности» отметились Клемен Претнар и Андрей Михнов, у «Динамо» дубль оформил Егор Шарангович. В третьем периоде Михаил Плотников и Максим Парфеевец забросили по шайбе, принеся «Юности» победу — 5:2.

В своём первом матче на турнире минское «Динамо» проиграло московским одноклубникам — 3:6.

Кубок Минска
27 июля 2017, четверг. 15:00 МСК
Юность-Минск
Минск
5 : 2 1:0, 2:2, 2:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Туркин (Дугин, Претнар) – 15:00 (5x4), 2:0 – Претнар (Дугин) – 21:00 (5x5), 2:1 – Шарангович (Матерухин, Лисовец) – 23:30 (5x4), 3:1 – Михнов – 31:00 (5x5), 3:2 – Шарангович – 31:30 (5x5), 4:2 – Плотников (Медведев) – 54:00 (5x5), 5:2 – Парфеевец – 55:00 (5x5)
Во Владивостоке появилась аллея Гимаева, Казань заступилась за Зарипова
«Ак Барс» поддержал Даниса Зарипова, в Минске стартовал первый предсезонный турнир КХЛ, во Владивостоке заложили аллею Гимаеву.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Минск ХК Юность-Минск
Новости. Хоккей
27 июля 2017, четверг
17:17 «Монреаль»: защитник Андрей Марков не будет играть за команду в следующем сезоне
17:05 Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»
16:47 Маклеллан: уверен, что подпишем новый контракт с Драйзайтлем
16:19 Пилотажная группа «Стрижи» приехала в гости к магнитогорскому «Металлургу»
15:55 Джон Маклин и Скотт Аллен вошли в тренерский штаб «Аризоны»
15:26 Макдона: Шаттенкирк сделает «Рейнджерс» сильнее, все знают, что это за игрок
14:42 31 июля СКА сыграет товарищеский матч с «Йокеритом» в Финляндии
14:26 Маклеллан: от «Эдмонтона» теперь многого ждут, наша задача усложняется
14:05 Тренерский штаб «Адмирала» пополнил Игорь Чибирев
13:42 Скривенс: у «Салавата» глубокий состав, теперь надо сделать из игроков команду
13:19 Селянне: все игроки мечтают об ОИ, но НХЛ не слушает их при принятии решений
13:17 Малкин и Гончар привезли кубок Стэнли в Москву. Фоторепортаж
13:01 Гончар: в «Питтсбурге» слаженный коллектив, взаимопонимание на высоком уровне
12:59 Александр Овечкин возглавил список российских знаменитостей по версии Forbes
12:57 Годро: надо забыть об ОИ-2018 и беспокоиться о сезоне и своей команде НХЛ
12:34 Малкин: Овечкин — великий игрок и без кубка Стэнли, у него ещё всё впереди
12:34 Питерс: игра в КХЛ отличается от Северной Америки, здесь нужно больше терпения
12:22 Малкин считает очень высокими шансы сборной России на ОИ-2018
12:22 Ландер: мне нравится, что «Ак Барс» и болельщики ждут, что я буду лидером
12:10 Малкин: был разочарован, что не попал в топ-100 НХЛ, но я выиграл Кубок
12:08 Гончар о возможной работе в России: сконцентрирован на работе в «Питтсбурге»
11:58 Дуайер: сейчас главная цель минского «Динамо» — становиться лучше от игры к игре
11:29 Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве
11:22 А. Медведев: антидопинговая лаборатория КХЛ может начать работу к плей-офф
10:50 Менеджер сборной Канады: рассмотрим кандидатуры Игинлы и Доана для участия в ОИ
10:35 Защитник ЦСКА Ермаков перешёл в «Торпедо» в обмен на денежную компенсацию
10:33 М. Гуськов: хотел быть защитником, как папа, но тренер сказал играть в атаке
10:23 Светлов: ЦСКА, «Авангард» и «Салават» — тройка лидеров селекции-2017 в КХЛ
09:50 Бродо: без хоккеистов НХЛ на ОИ-2018 все сборные будут играть на равных
09:22 «Слован» взял на просмотр двух участников МЧМ-2017 в составе сборной Словакии
09:13 Гареев: нагрузки на сборах «Салавата» даются нормально, все ребята стараются
00:55 Исхаков: до мемориала Глинки ещё 10 дней, будем что-то наигрывать
00:37 Денисов: минское «Динамо» только знакомится с новой системой
00:22 Флетчер: ожидаю, что контракты Нидеррайтера и Гранлунда будут схожими
26 июля 2017, среда
23:58 Билялетдинов: не знаю, что можно сказать по Ландеру и Галиеву
23:29 В. Воробьёв: за счёт работы московское «Динамо» будет хорошей командой
23:01 Дуайер: хочу выделить игру молодых игроков, и большинство — минского «Динамо»
22:28 Вестерлунд: знаю, что за игрой «Салавата» следило много людей
22:19 Гатиятулин: у «Трактора» было достаточно моментов, увы, не реализовали
22:01 Три клуба НХЛ интересуются форвардом Данисом Зариповым
21:45 «Бостон» подтвердил подписание контракта со Спунером с зарплатой $ 2,825 млн
21:14 Московское «Динамо» обыграло минских одноклубников на Кубке Минска
20:55 Е. Соколов: «Трактор» хотел меня оставить, но «Автомобилист» не согласился
20:46 Генменеджер «Нэшвилла»: хотим узнать, продолжит ли Фишер игровую карьеру
20:41 Тренер России U18: Свечников не сыграет на мемориале Глинки из-за травмы
Все новости RSS
Партнерский контент