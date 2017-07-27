Дубль Шаранговича не спас минское «Динамо» от поражения в матче с «Юностью»

В матче Кубка Минска клуб «Юность» одержал победу над минским «Динамо», встреча завершилась со счётом 5:2.



После первого периода «Юность» вела в счёте благодаря заброшенной шайбе Виктора Туркина. Во второй двадцатиминутке команды забили по два гола: у «Юности» отметились Клемен Претнар и Андрей Михнов, у «Динамо» дубль оформил Егор Шарангович. В третьем периоде Михаил Плотников и Максим Парфеевец забросили по шайбе, принеся «Юности» победу — 5:2.



В своём первом матче на турнире минское «Динамо» проиграло московским одноклубникам — 3:6.

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