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Зиновьев: «Трактору» нужно поднапрячься, чтобы кое-что поправить

28 июля 2017, пятница. 16:23. Хоккей

Нападающий «Трактора» Илья Зиновьев прокомментировал поражение от «Северстали» со счётом 1:3 в предсезонном матче на сборе в Финляндии.

«Хорошая игра, обе команды старались и бились. Играли на больших скоростях. Немного не повезло, не получилось, не реализовали своих моментов. «Северсталь» своё забила. Не хватило бросков, быть может, нацеленности на ворота. Будем исправлять, ещё есть время. До сезона осталось не так много времени. Нужно поднапрячься, кое-что поправить.

Планы на ближайшее будущее? Работать не покладая рук, подойти в хорошей форме к сезону и начать сезон в отличном настроении с отличными результатами. Сейчас прилетим, немного отдохнём и через пару дней начнём работать в таком же режиме: два льда – две земли. Потом проведём фестиваль Traktor Open для наших болельщиков и поедем на два турнира в Астану и в Магнитогорск», — приводит слова Зиновьева официальный сайт «Трактора».

Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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