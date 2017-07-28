«Югра» по буллитам одолела рижское «Динамо» на Кубке Минска

«Югра» одержала победу над рижским «Динамо» на Кубке Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась по буллитам со счётом 3:2.



Счёт в первом периоде открыл Эмиль Гегерис, в концовке игрового отрезка Вели-Матти Савинайнен восстановил равенство, однако на последней минуте Лукас Лессио вновь вывел рижан вперёд. «Югра» смогла отыграться за 30 секунд до конца основного времени благодаря голу Константина Панова. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Андрей Анкудинов.

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