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«Югра» по буллитам одолела рижское «Динамо» на Кубке Минска

28 июля 2017, пятница. 17:37. Хоккей

«Югра» одержала победу над рижским «Динамо» на Кубке Минска. Встреча, проходившая на «Чижовка-Арене», завершилась по буллитам со счётом 3:2.

Счёт в первом периоде открыл Эмиль Гегерис, в концовке игрового отрезка Вели-Матти Савинайнен восстановил равенство, однако на последней минуте Лукас Лессио вновь вывел рижан вперёд. «Югра» смогла отыграться за 30 секунд до конца основного времени благодаря голу Константина Панова. Победитель определился в серии буллитов, решающий бросок нанёс Андрей Анкудинов.

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Кубок Минска
28 июля 2017, пятница. 15:00 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 3 2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Гегерис – 08:30, 1:1 – Савинайнен (Королёв) – 17:30 (5x5), 2:1 – Лессио – 19:30, 2:2 – Панов (Курьянов, Савинайнен) – 59:30, 2:3 – Анкудинов – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Рига ХК Югра
Новости. Хоккей
28 июля 2017, пятница
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