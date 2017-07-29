Граборенко: благодарен Назарову за уважительное отношение к моему гражданству

Защитник Роман Граборенко рассказал, почему решил продолжить карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».

«Руководство „Нефтехимика“ проявило наибольший интерес, и я без всяких сомнений принял предложение клуба об однолетнем контракте. Знал, что „Нефтехимик“ — одна из самых агрессивных команд КХЛ, играет в современный, жёсткий хоккей. Это впечатление подтвердилось на первых тренировках — они проходят в интенсивном режиме, без пауз, много внимания уделяется нюансам. Такой подход к работе видел и в Северной Америке — как в НХЛ, так и в АХЛ.



Почему Назаров не стал настаивать на смене моего хоккейного гражданства? Знаете, этот момент при подписании контракта не обсуждался. И я очень благодарен Андрею Викторовичу и руководству „Нефтехимика“ за вот такое уважительное отношение к моему гражданству. Для меня это большой бонус, который постараюсь отработать на льду и принести команде максимальную пользу. Кстати, в Белоруссии наш главный тренер очень популярен. Многие вспоминают не только ставший одним из самых обсуждаемых в истории „Динамо“ матч с „Витязем“, но и встречи с другими клубами Назарова. Вообще в Минске с уважением относятся к жёстким тренерам — и не случайно там в последнее время работают канадские специалисты», — цитирует Граборенко Russia-Hockey. ru.