Назаров: не буду настаивать на смене хоккейного гражданства Граборенко

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал подписание однолетнего соглашения с белорусским защитником Романом Граборенко.



«Роман Граборенко – габаритный и перспективный защитник, прошедший школу AHL. Набирал там много очков. У него хороший бросок от синей линии, видение площадки. Планируем использовать его в большинстве. Нашли этого хоккеиста благодаря моему помощнику Славе Гусову. Он сам минчанин, хорошо знал игрока, рассказал нам о его сильных сторонах.



Настаивать на смене хоккейного гражданства на примере Андрея Стася я не буду. Мы уважаем суверенитет республики Беларусь. Права на Граборенко принадлежат «Нефтехимику», но за сборную своей страны Роман сможет выступать в любое время», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошлом сезоне Граборенко сыграл за минское «Динамо» 17 матчей, в которых сумел записать на свой счёт 8 (2+6) результативных баллов при показателе полезности «+7» и 21 минуте штрафного времени.

«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко