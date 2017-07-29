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Женская молодёжная сборная начала подготовку к матчам со сборной Канады

29 июля 2017, суббота. 09:54. Хоккей

Молодёжная женская сборная России под руководством Евгения Бобарико начала тренировочный сбор в Новогорске, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Команда начала подготовку к выставочным матчам против сборной Канады, которые пройдут с 6 по 16 августа. Наша команда пробудет в Новогорске до 6 августа, после чего отправится в Калгари.

Тренерский штаб вызвал на учебно-тренировочный сбор 28 хоккеисток (3 вратаря, 8 защитников и 17 нападающих):

Вратари: Анна Алпатова, Арина Конина, Милена Третяк

Защитники: Ангелина Борникова, Анастасия Головкина, Дарья Коваленко, Яна Кучма, Алина Орлова, Анна Савонина, Софья Сычёва, Ирина Цацына

Нападаюшие: Мария Александрова, Дарья Белоглазова, Варвара Борискова, Валерия Дрындина, Диана Жалимова, Ирина Кулагина, Мария Лобурь, Анна Лопухова, Алина Нарудинова, Вита Понятовская, Мария Пушкарь, Мария Серова, Станислава Сидоренко, Полина Чеботарь, Ольга Шибаева, Елизавета Шкалева, Анастасия Якубива.

Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
29 июля 2017, суббота
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