Дубль Шенфельда помог «Металлургу» Мг обыграть «Витязь» в контрольном матче

Подмосковный «Витязь» в товарищеской игре потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 2:5.



В первом периоде «Магнитка» забросила две шайбы усилиями Антона Шенфельда и Яна Коваржа. Вторая 20-минутка началась с гола игрока«Витязя» Артёма Швеца-Рогового, но «Металлург» ответил точными бросками Шенфельда и Ярослава Косова. В заключительном периоде команды обменялись голами: у «Витязя» забил Алексей Макеев, у «Магнитки» — Николай Шаус.



Последние 10 минут встречи в воротах «Металлурга» играл вратарь Дмитрий Лозебников, сменивший Илью Самсонова.



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