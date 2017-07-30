Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея

Генеральный менеджер сборной Казахстана, президент «Барыса» Аскар Шопобаев сообщил, что двукратный олимпийский чемпионИгорь Ларионов станет консультантом федерации хоккея страны и будет помогать с развитием молодёжного хоккея в Казахстане.

«У нас сложились хорошие взаимоотношения с легендарным нападающим. Он пообещал помочь нам с развитием молодёжного и юношеского хоккея в Казахстане. Предварительные переговоры с Игорем Ларионовым прошли в мае нынешнего года в Астане. Состоялась довольно обстоятельная беседа, после которой он согласился выступить в роли консультанта Федерации хоккея Казахстана и Национального олимпийского комитета по зимним видам спорта. На данном этапе решаются сопутствующие контрактные вопросы.



Его задача – просмотреть всех талантливых ребят из нашей страны. Для этих целей уже в сентябре мы соберём в Астане и Караганде перспективную молодёжь по двум возрастам. Всех мальчишек, которых выберет знаменитый хоккеист, мы отправим в специальные тренировочные лагеря, где с ними поработают опытные специалисты. Игорь Ларионов привезёт необходимые методические пособия, даст несколько мастер-классов.

В нашей стране последним хоккеистом, задрафтованным в НХЛ, официально считается усть-каменогорец Николай Антропов. Это событие случилось в 1998 году. Перед нами стоит непростая задача: поднять уровень юношеского и молодёжного хоккея в Казахстане. В этом плане помощь Игоря Ларионова просто неоценима", — цитирует Шопобаева «Литер».