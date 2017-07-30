Форвард «Спартака» Потапов перенёс операцию и пропустит 2-3 месяца

Нападающий московского «Спартака» Максим Потапов перенёс операцию после травмы верхней части тела, полученной на первом сборе в Чехии, информирует официальный сайт красно-белых.



По словам врачей команды, восстановление 37-летнего хоккеиста займёт от двух с половиной до трёх месяцев. Таким образом, Максим Потапов вынужден будет пропустить старт регулярного чемпионата-2017/18.



В прошлом регулярном чемпионате игрок принял участие в 45 встречах, набрав 11 (5+6) очков при показателе полезности "-7".

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