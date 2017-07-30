Черепанов: у «Локомотива» цель одна — кубок Гагарина

Защитник ярославского «Локомотива» Никита Черепанов подвёл итоги выигранного его командой кубка Минска.



«Куча эмоций и впечатлений. Очень рады. Упорно шли к этой победе. Реабилитировались за прошлый сезон, когда в Нижнем Новгороде проиграли все пять матчей турнира. Очень хороший турнир, сильные соперники, никто не даёт расслабляться, это хорошая практика в предсезонной подготовке. Победы в таких соревнованиях очень важны с точки зрения психологии, они придают уверенности.



В нашем клубе — от школы до первой команды — задача всегда только одна: быть победителями. Цель — Кубок Гагарина», — цитирует игрока официальный сайт ХК «Юность».

Кудашов: уже завтра о победе в Кубке Минска забудут, всё внимание подготовке