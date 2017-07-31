Нападающий Игорь Фефелов стал игроком новокузнецкого «Металлурга»

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с 23-летним нападающим Игорем Фефеловым, сообщается на официальном сайте клуба. Срок соглашения составит один сезон.



Прошедший сезон Фефелов начинал в составе «Сибири», за которую провёл 29 матчей и набрал 1 (0+1) очко, заработав показатель полезности «-3». Завершал регулярный чемпионат в «Югре» — 9 матчей, показатель полезности «+1».



Помимо клубов из Новосибирска и Ханты-Мансийска Фефелов играл в КХЛ за ЦСКА. Всего в лиге провёл 130 матчей, набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «+4».

Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.