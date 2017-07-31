24 игрока сборной России U18 будут готовиться к мемориалу Глинки в Австрии

Юниорская сборная России до 18 лет завершила сбор в Новогорске и прибыла в Австрию. Там с 31 июля по 6 августа команду ждёт тренировочный лагерь, который станет заключительным этапом подготовки к мемориалу Ивана Глинки. В рамках него команда сыграет два товарищеских матча 2 и 4 августа. Тренерский штаб взял с собой в Автрию 24 игрока (2 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих).



Вратари: Амир Мифтахов («Ак Барс»), Денис Рыбалкин (ЦСКА).

Защитники: Богдан Жиляков («Динамо» СПб), Никита Охотюк («Трактор»), Роман Калиниченко, Никита Солопанов (оба — ЦСКА), Данила Журавлёв («Ак Барс»), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Антон Малышев («Локомотив»), Глеб Бабинцев («Металлург» Мг), Андрей Прибыльский («Динамо» М).

Нападающие: Руслан Исхаков, Дамир Билялов, Матвей Гуськов, Сергей Александров, Никита Ртищев (все — ЦСКА), Павел Ротенберг, Александр Жабреев (оба — «Динамо» СПб), Григорий Денисенко, Данила Дяденькин (оба — «Локомотив»), Максим Шабанов («Ак Барс»), Дмитрий Завгородний («Авангард»), Егор Соколов («Трактор»), Максим Цыбин («Лада»).

Демид Мансуров не сможет принять участия в предстоящем турнире по состоянию здоровья, также в Новогорске расположение команды покинули вратарь Даниил Исаев, защитник Даниил Валитов, нападающие Алексей Дробин и Михаил Ромаев.