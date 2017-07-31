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Хенрик Лундквист представил щитки с изображением статуи Свободы

31 июля 2017, понедельник. 23:58. Хоккей

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист представил новые щитки. На них изображена статуя Свободы, Эмпайр-стэйт-билдинг, Крайслер-билдинг и здание Всемирного торгового центра — 1. На фоне нанесён рисунок потолка «Мэдисон сквер гарден», домашней арены «Рейнджерс», и корона, которая является отсылкой к гербу Швеции и прозвищу голкипера Король.

«Настало время вывести дизайн на новый уровень, который даёт используемая техника печати. А что вы думаете об этом дизайне?» — написал Лундквист.

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте игрока в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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