Генменеджер «Бостона»: пока переговоры с Пастрняком в режиме ожидания

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Дон Суини сообщил, что переговоры о новом контракте с чешским форвардом Дэвидом Пастрняком продвигаются не очень быстро. 21-летний нападающий является ограниченно свободным агентом.



«Пока что всё в режиме ожидания», – передаёт слова генерального менеджера американской команды NBC.

В прошедшем сезоне Пастрняк провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 70 (34+36) очков. В шести матчах розыгрыша Кубка Стэнли на его счету 4 (2+2) очка.