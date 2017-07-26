Фридман: Спунер и «Бостон» договорились без арбитража на зарплату $ 2,8 млн

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, клуб «Бостон Брюинз» и нападающий Райан Спунер договорились о новом контракте. Первое арбитражное слушание уже прошло, но игрок и клуб нашли компромисс, зарплата форварда составит $ 2,825 млн за сезон.



25-летний Спунер в прошедшем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата и набрал 39 (11+28) очков. У него закончился двухлетний контракт на $ 1,9 млн. Если стороны не смогут прийти к соглашению, арбитражные слушания состоятся 26 июля.

«Бостон» предлагает форварду Спунеру контракт на $ 2 млн, игрок хочет $ 3,85 млн