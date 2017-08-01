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Форсберг: забуду о поражении «Нэшвилла», когда мы победим. Я хочу отомстить

1 августа 2017, вторник. 23:28 Хоккей

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг рассказал, что не может забыть о поражении в финале Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз».

«Нельзя забыть о том, что случилось в этом году, до тех пор, пока мы сами не выиграем. Видимо, я всегда буду помнить об этом поражении, уже не терпится начать новый чемпионат, я хочу отомстить. Постоянно что-то напоминает о финале сезона, сейчас кубок путешествует. Это больно. Он должен приехать ко мне.

Этим летом произошло много интересных вещей. Джеймс Нил перешёл в «Вегас», это тяжёлая потеря, но все клубы должны были отдать по игроку, ничего не поделать. Добавились новые хорошие игроки, например Ник Бонино, который знает, что нужно для победы.

Конкуренция высокая, все команды становятся лучше, особенно в нашем дивизионе. К тому же всё должно сложиться, чтобы дойти до финала, как было у нас в этом году. У нас хорошая команда, у которой есть шанс победить", — цитирует Форсберга Aftonbladet.

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Источник: Aftonbladet Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Филип Форсберг
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
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