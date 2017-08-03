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Генменеджер сборной Канады: у сборной России на ОИ-2018 будут преимущества

3 августа 2017, четверг. 13:55 Хоккей

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк поделился ожиданиями от ОИ-2018.

«Собирать команду для Олимпиады с целью взять золото всегда трудно, но без НХЛ это действительно куда труднее. Одно только составление расписания переездов – огромная задача, но федерация с ней хорошо справилась. Теперь будем принимать трудные хоккейные решения, а это уже хорошая проблема.

У России будут преимущества, каких не будет у других, это понятно. Но мне кажется, что и многие другие команды рассматривают Пхёнчхан как свой шанс. Если вы поговорите с немцами или швейцарцами, они вам скажут, что у них наконец-то есть реальная возможность побороться за медали. Так что во многом эти игры будут куда более равными, чем прошлые», — цитирует Бурка «Советский спорт».

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Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная России — Хоккей ОИ-2018
Новости. Хоккей
3 августа 2017, четверг
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