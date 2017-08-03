Билялетдинов: игра с «Салаватом» понравилась по содержанию, но есть ошибки

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.



«Мне игра понравилась по содержанию, есть ошибки, но это игра. Это был третий матч подряд, ребята готовили себя, опасений не было, изначально было видно, какой настрой был на этот матч. В конце пропустили шайбы из-за невнимательности, может, из-за усталости. Саша Свитов делает своё дело, он и в прошлом году нащёлкал 12 шайб из них 10 в большинстве. Ландер приболел, сегодня получше матч провёл, молодец», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев», Свитов оформил дубль