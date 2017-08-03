«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев», Свитов оформил дубль

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в рамках Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 4:3.



Счёт во втором периоде открыл «Салават Юлаев» благодаря голу Теему Хартикайнена. «Ак Барс» ответил двумя заброшенными шайбами от Александра Свитова и голом Артёма Михеева. В концовке третьего периода команда Эркки Вестерлунда отыграла две шайбы усилиями Хартикайнена и Максима Майорова, но не сумела сравнять счёт.



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