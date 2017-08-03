Ландер: «Ак Барс» показал характер и работу спецбригад в матче с «Салаватом»

Форвард «Ак Барса» Антон Ландер прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Это был наш третий матч за три дня — ноги тяжёлые, мозг уставший, уровень энергии был на не очень высоком уровне. Больше ошибок, но это такая часть сезона. Мы все устали, но рады, что победили. Мы смогли показать характер и то, как работают наши бригады неравных составах», — сказал Ландер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

В следующих матчах турнира казанская команда встретится со «Спартаком» и новокузнецким «Металлургом».