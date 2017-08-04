Граньяни: буду рад поработать с Дуайером

Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни рассказал о работе в межсезонье, а также поделился ожиданиями от сезона-2017/18.

«Сразу после окончания сезона я улетел на отдых в Аризону, к моему брату. Оттуда – домой, в Монреаль. Ничем особенным не занимался, просто отдыхал и тренировался, готовясь к новому сезону. Каждый год на протяжении, думаю, последних 15 лет я работаю в Монреале с одним и тем же тренером. Этим летом моя подготовка ничем не отличалась. В прошлом году я приехал в динамовский тренинг-кэмп в отличной форме, сейчас, надеюсь, тоже. Правда, в отпуске я практически не катаюсь, больше работаю в зале. Поэтому для меня сейчас главное – тренировки на льду. Покатаюсь с командой неделю – и буду готов играть.



Это лето наверняка было очень напряжённым в «Динамо». Перемены действительно большие, но я не знаю причин случившегося, поэтому не буду рассуждать на эту тему. Знаю только, что я счастлив быть здесь, быть частью этого клуба. В прошлом сезоне мне большое удовольствие доставила каждая минута на льду в составе «Динамо». Я был также доволен своей жизнью в Минске. Вот и всё, что я могу сказать по этому поводу.

Я встретился с Горди Дуайером впервые. Никогда раньше не играл вместе с ним или ещё что-то подобное. Но буду рад поработать с ним. Надеюсь, нас ждёт хороший сезон.

Рад, что меня вызвали в состав сборной Канады на турнир в Санкт-Петербург! Но, как я уже говорил, мне сейчас надо больше кататься на льду, чтобы не только получить вызов в сборную, но и быть готовым защищать её цвета. В этом сезоне ситуация резко изменилась в связи с тем, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Соответственно повышаются шансы каждого канадского хоккеиста, выступающего в Европе, поехать в Пхёнчхан, в том числе и мои», — отметил игрок.