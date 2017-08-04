«Северсталь» уступила «Пеликанс» в товарищеском матче

«Северсталь» потерпела поражение от финского «Пеликанс» в товарищеском матче со счётом 3:4. Накануне команды встречались в первый раз, и тогда верх взяли череповчане (6:3).

«Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче

Даниил Вовченко открыл счёт в первом периоде, реализовав большинство, но за минуту до перерыва соперник отыгрался благодаря голу Микко Коуса. Вторая двадцатиминутка стала ключевой в матче, за «Пеликанс» забросили Ханнес Бьёрнинен, Казимир Йюргенс и Алекси Мустонен. В третьем периоде Руслан Карлин сделал счёт 2:4, а затем Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума, но сравнять счёт «Северсталь» не смогла.

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