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«Северсталь» уступила «Пеликанс» в товарищеском матче

4 августа 2017, пятница. 20:40 Хоккей

«Северсталь» потерпела поражение от финского «Пеликанс» в товарищеском матче со счётом 3:4. Накануне команды встречались в первый раз, и тогда верх взяли череповчане (6:3).

«Северсталь» уверенно обыграла «Пеликанс» в товарищеском матче

Даниил Вовченко открыл счёт в первом периоде, реализовав большинство, но за минуту до перерыва соперник отыгрался благодаря голу Микко Коуса. Вторая двадцатиминутка стала ключевой в матче, за «Пеликанс» забросили Ханнес Бьёрнинен, Казимир Йюргенс и Алекси Мустонен. В третьем периоде Руслан Карлин сделал счёт 2:4, а затем Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание до минимума, но сравнять счёт «Северсталь» не смогла.

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Товарищеские матчи (клубы)
04 августа 2017, пятница. 18:30 МСК
Пеликанс
Лахти
4 : 3 1:1, 3:0, 0:2
Северсталь
Череповец
0:1 – Вовченко (Странски, Голик) – 12:00 (5x4), 1:1 – Коуса – 19:00 (5x5), 2:1 – Бьёрнинен – 22:00, 3:1 – Йюргенс – 37:00, 4:1 – Мустонен – 39:00, 4:2 – Карлин – 46:00, 4:3 – Кагарлицкий – 53:00
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь
Новости. Хоккей
4 августа 2017, пятница
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