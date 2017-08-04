Мухометов: после турниров в Астане и Уфе посмотрим, нужно ли «Адмиралу» усиление

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов поделился мнением о комплектовании команды в межсезонье.

«Думаю, что этот сезон будет не менее интересным, чем предыдущие. Есть определённые изменения в календаре, поэтому ждём, что наша команда будет выступать достаточно успешно. Костяк команды сохранился, это плодотворно скажется на игре, потому что когда ребята из года в год играют вместе, понимают друг друга, то и коллектив получается более сплочённым.



У нас впереди два турнира в Астане и Уфе. По их итогам будем смотреть на то, кого мы оставим из игроков, находящихся на просмотре. Усиление? Посмотрим после окончания предсезонных турниров. Первый турнир многое покажет, от этого и будем отталкиваться.

Почему пять из шести новичков — нападающие? Не могу сказать, что нападение у нас хромает. Тренерский посыл направляет нашу команду проповедовать атакующий хоккей, поэтому мы и идём этим путём. С другой стороны, мы по окончании прошлого сезона потеряли только одного защитника, поэтому и приобрели одного. Защитная линия у нас осталась той же – смесь молодых игроков с очень опытными хоккеистами. Не вижу смысла что-то менять в этом направлении. У нас очень приличные вратари, в плане обороны мы достаточно хорошо укомплектованы", — цитирует Мухометова пресс-служба клуба.