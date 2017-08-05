Вестерлунд: радует, что «Салават» прибавлял во время матча

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвёл итоги матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (1:0 ОТ).



«Пришлось нелегко. Радует, что команда по ходу матча от периода к периоду прибавляла. Сегодня дали шанс проявить себя молодым игрокам. Для них участие в такой игре – отличный опыт. Понятно, мы не могли себе позволить дать им очень много времени на льду в этом матче. Но я доволен, как они прошли с командой этот предсезонный сбор», — цитирует Вестерлунда «Р-Спорт».

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