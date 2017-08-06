Коварж: «Автомобилист» старался аккуратно играть в обороне

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ) на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Проиграли или нет – это не так важно, потому что сейчас предсезонка. Хотелось, конечно, выиграть, но в овертайме сразу удалились, и соперник забил нам гол. По броскам, мне кажется, мы были лучше. Обе команды много играли в большинстве – и они могли забить, и мы. Но получилось так, что остались без голов. Неплохой боевой матч, команды к концу турнира уже немного уставшие, поэтому аккуратно старались играть в обороне.



Пока всё только начинается, не всех ребят ещё знаю, но у нас есть ещё три недели до начала чемпионата. А так, город мне знаком, дворец – тоже, люди в клубе остались такими же, значит, всё будет нормально», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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