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Меньшиков: «Авангарду» нужно играть по системе, выходить на пик формы

6 августа 2017, воскресенье. 16:42 Хоккей

Защитник «Авангарда» Виталий Меньшиков поделился впечатлениями после поражения от «Адмирала» (4:5 ОТ).

«Нагрузку снизили буквально за пару дней до турнира. Сейчас тоже непростой период, но будем выходить на пик формы. «Адмирал» ничем не удивил, там играют цепкие ребята, реализуют моменты. Нельзя им позволять такой роскоши. Начиная с этого турнира нужно внедрить все наработки с прошлого сезона, играть по системе. Вспоминать, как лучше. Тем более что система Андрея Скабелки мне хорошо знакома. Две недели до сезона, пора готовиться. Посмотрим видео, разберём моменты, где ошибались», — сказал Меньшиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Адмирал» в овертайме одолел «Авангард» в рамках турнира в Казахстане
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Авангард ХК Адмирал Виталий Меньшиков
Новости. Хоккей
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