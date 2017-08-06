Прямая трансляция матча СКА — «Металлург» Мг на Sochi Hockey Open

В Сочи продолжается предсезонный турнир Sochi Hockey Open. Второй матч второго игрового дня проведут СКА и магнитогорский «Металлург». Предлагаем вашему вниманию прямую видео-трансляцию встречи, которую организует ХК «Сочи» во «ВКонтакте».
Группу А составили «Куньлунь», СКА и магнитогорский «Металлург». В группе В сыграют олимпийская сборная России, сборная Канады и ХК «Сочи».
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Вы также можете посмотреть трансляцию матча в официальном аккаунте ХК «Сочи» во «ВКонтакте».
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