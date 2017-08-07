«Краунс» намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19 и выступать на эстонской арене

Шведский хоккейный клуб «Краунс» намерен стать участником Континентальной хоккейной лиги начиная с сезона-2018/19. Об этом информирует aftonbladet. Сообщается, что клуб приобрёл права на проведение международного турнира в странах Балтии, а также сотрудничает с эстонской ареной Tondiraba. Предполагается, что команда будет проводить матчи преимущественно на этой арене.

«В идеале хотим играть в КХЛ с сезона-2018/19. Работаем над бюджетом. Самая главная проблема сейчас — доходы и формирование бюджета», — дал комментарий основатель «Краунс» Лейф Карлссон.

Ранее шведский клуб не смог получить разрешение от федерации хоккея Швеции. Клуб искал варианты с выступлением под другим флагом. В настоящее время налажены контакты с Латвией, Литвой и Эстонией. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский в мае 2016 года заявил, что клуб точно не выступит в сезоне-2016/17.