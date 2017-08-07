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Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

7 августа 2017, понедельник. 15:46 Хоккей

Действующий вице-чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» в очередном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open взял верх над пекинским «Куньлунь Ред Стар». Китайскую команду в настоящее время возглавляет Майк Кинэн, приведший магнитогорскую команду к первой победе в розыгрыше Кубка Гагарина в сезоне-2013/14. «Магнитка» ранее уступила питерскому СКА. «Куньлунь» уступил питерской команде с таким же счётом — 2:4.

На 13-й минуте матча Мэтт Эллисон вывел уральскую команду вперёд, во втором периоде «Магнитка» упрочила лидерство благодаря двум безответным голам — отличились Ян Коварж и Сергей Мозякин. «Куньлуню» удалось лишь размочить счёт — в третьем периоде отличился Грег Сквайрз.

Sochi Hockey Open
07 августа 2017, понедельник. 13:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
3 : 1 1:0, 2:0, 0:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Эллисон (Дронов, Осала) – 12:08 (5x5), 2:0 – Коварж (Денисов, Мозякин) – 33:22 (5x5), 3:0 – Мозякин (Коварж) – 39:39 (5x5), 3:1 – Сквайрз (Ярвинен, Верек) – 41:41 (5x4)

В 18:00 мск сыграют сборные России и Канады — команды поборются за вторую путёвку в финал. Победителя этого матча в финале ждёт СКА.

Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

Sochi Hockey Open: «Магнитка» одолела «Куньлунь»

Фото: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Металлург Мг Фото
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