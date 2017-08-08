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Форвард «Сибири» Семён Иванов выбыл на 6 недель

8 августа 2017, вторник. 11:59 Хоккей

В контрольном матче с финской командой ХПК нападающий «Сибири» Семён Иванов получил травму. Об этом сообщает официальный «твиттер» новосибирской команды. На восстановление ему понадобится шесть недель.

«Сибирь» потерпела крупное поражение от ХПК в товарищеском матче

В прошлом сезоне нападающий провёл за новосибирскую команду 4 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге, очков не заработал, показатель его полезности составил «-1». В Высшей хоккейной лиге за ангарский «Ермак» Иванов провёл 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф на счету игрока 5 (2+3) очков в 6 матчах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь
Новости. Хоккей
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